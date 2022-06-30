  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Українська авіація завдала нищівного удару по окупантах: подробиці
рус
    Події в Україні

    Українська авіація завдала нищівного удару по окупантах: подробиці

    Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили командно-спостережний пункт ворога - Українська авіація завдала нищівного удару по окупантах: подробиці
    Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили командно-спостережний пункт ворога
    фото з відкритих джерел

    Ліквідовано склад ракетно-артилерійського озброєння російських військ

    29 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

    «Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, знищили техніку та живу силу ворога», – йдеться в повідомленні.

    Особливо активно ударна авіація відпрацювала на Луганщині, підтримуючи з повітря дії підрозділів Сил оборони України.

    Читайте також: ЗСУ відбили штурм окупантів на кількох напрямках – Генштаб
    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українська авіація завдала нищівного удару по окупантах: подробиці