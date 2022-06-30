Українська авіація завдала нищівного удару по окупантах: подробиці

Ліквідовано склад ракетно-артилерійського озброєння російських військ

29 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, знищили техніку та живу силу ворога», – йдеться в повідомленні.

Особливо активно ударна авіація відпрацювала на Луганщині, підтримуючи з повітря дії підрозділів Сил оборони України.