Росія може думати про підготовку прямого наступу на Бахмут, – ISW

Російські війська продовжили наступальні операції з наступу на Слов'янськ

Окупанти досягли незначних успіхів на схід від міста

РФ досягла незначних успіхів на схід від Бахмута вздовж шосе E40 і може розмірковувати про підготовку до прямого наступу на Бахмут. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни ISW.

Російські війська також можуть планувати провокацію під фальшивим прапором на Запорізькій атомній електростанції.

Окрім того, окупанти продовжували наступальні дії в Лисичанську та його околицях.

«Російські війська продовжили наступальні операції з наступу на Слов'янськ з північного заходу в районі кордону Харків-Донецька область», – зазначили аналітики.

Раніше Генштаб повідомив, що російські війська мали «частковий успіх» у Мідній Руді та Клинове – обидва в межах 15 км на південний схід від Бахмута вздовж траси E40 Бахмут-Слов’янськ.

Російський диктатор Володимир Путін досі не хоче публічно визнати, що плани РФ щодо захоплення України провалилися і продовжує стверджувати, що так звана «спецоперація«, тобто війна, «йде по плану».

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від планів захопити більшу частину території України військовим шляхом.