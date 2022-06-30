Росія може думати про підготовку прямого наступу на Бахмут, – ISW
Окупанти досягли незначних успіхів на схід від міста
РФ досягла незначних успіхів на схід від Бахмута вздовж шосе E40 і може розмірковувати про підготовку до прямого наступу на Бахмут. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни ISW.
Російські війська також можуть планувати провокацію під фальшивим прапором на Запорізькій атомній електростанції.
Окрім того, окупанти продовжували наступальні дії в Лисичанську та його околицях.
«Російські війська продовжили наступальні операції з наступу на Слов'янськ з північного заходу в районі кордону Харків-Донецька область», – зазначили аналітики.
Раніше Генштаб повідомив, що російські війська мали «частковий успіх» у Мідній Руді та Клинове – обидва в межах 15 км на південний схід від Бахмута вздовж траси E40 Бахмут-Слов’янськ.
Російський диктатор Володимир Путін досі не хоче публічно визнати, що плани РФ щодо захоплення України провалилися і продовжує стверджувати, що так звана «спецоперація«, тобто війна, «йде по плану».
Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від планів захопити більшу частину території України військовим шляхом.