Кремль досі претендує не лише на Донбас – ISW

РФ намагається відновити контроль над територіями на північ від Харкова

Російські війська намагаються вести наступ на північ від Харкова, що свідчить, що Москва все ще має серйозні територіальні амбіції за межами Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

На думку аналітиків ці амбіції Кремля і перенаправлення російських підрозділів на другорядні театри бойових дій може прискорити завершення російського наступу на Донбасі.

ISW також зазначає, що війська РФ 29 червня провели штурм Дементіївки, приблизно в 15 км на північ від Харкова. Окупанти заявили, що наступ був успішним, але глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що українські війська відбили напад. На думку аналітиків, контроль над окремими населеними пунктами на північ від Харкова вздовж лінії фронту, ймовірно, дуже спірний.

Крім того, російські війська вели бої за контроль над великими Проходами, Цупівкою, розплідником і Руською Лозовою, а також обстрілювали Харків і прилеглі населені пункти.

«Постійні бої за контроль над такими населеними пунктами на північ від Харкова наводять на думку, що, хоча Кремль стверджує, що віддає пріоритет захопленню Донбасу, він також прагне встановити контроль над українською територією за межами Донецької та Луганської областей», – зазначили експерти ISW.

Російський диктатор Володимир Путін досі не хоче публічно визнати, що плани РФ щодо захоплення України провалилися і продовжує стверджувати, що так звана «спецоперація«, тобто війна, «йде по плану».

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від планів захопити більшу частину території України військовим шляхом.