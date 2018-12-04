Українські прикордонники перевірятимуть автостраховку «зелена карта»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Держприкордонслужба

Протягом січня наступного року планується забезпечити автоматизовану перевірку сертифікатів у всіх пунктах пропуску

Прикордонники під час оформлення громадян, що перетинають кордон України автомобілями української реєстрації, на місці перевірятимуть страхові сертифікати «зелена карта»

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України

Як зазначається, протягом січня наступного року планується забезпечити автоматизовану перевірку сертифікатів у всіх пунктах пропуску.

Якщо в базі даних страхового бюро прикордонники виявлять відсутність інформації про укладення відповідного договору, то автомобіль не пропускатимуть через кордон. Адже транспортним засобам без зазначеного полісу в’їзд до країн міжнародної системи страхування «зелена карта» заборонено чинним законодавством.

Крім того, невідповідність номера авто в базі Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) і зазначеного в сертифікаті, також дає підстави вважати поліс «зелена карта» підробленим.

Прикордонники нагадали, що за підроблені страхові поліси можна отримати штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів або обмеження волі на строк до 2 років.

Нагадаємо, всі пункти пропуску на ділянці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України вже працюють у штатному режимі.