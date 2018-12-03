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    На західному кордоні України зникли черги

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    В останні дні фіксується відсутність черг перед пунктами пропуску та зменшення кількості транспортного потоку, що перетинає державний кордон з країнами Євросоюзу - На західному кордоні України зникли черги
    В останні дні фіксується відсутність черг перед пунктами пропуску та зменшення кількості транспортного потоку, що перетинає державний кордон з країнами Євросоюзу
    Фото: Держприкордонслужби

    Всі пункти пропуску на ділянці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України працюють у штатному режимі

    На ділянці західного кордону фіксується зменшення пасажиропотоку на 5% і транспортних засобів майже на 15%. Про це повідомляє прес-служба прикордонного відомства.

    Всі пункти пропуску на ділянці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України працюють у штатному режимі.

    «Всі пункти пропуску на ділянці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України працюють у штатному режимі на відміну від минулого тижня, коли власники авто з іноземною реєстрацією обмежували під'їзні шляхи до кордону», - йдеться в повідомленні.

     Крім того, в останні дні фіксується відсутність черг перед пунктами пропуску та зменшення кількості транспортного потоку, що перетинає державний кордон з країнами Євросоюзу.

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    «Після набрання чинності законодавчих норм щодо легалізації ввезених із порушенням митного і податкового законодавства автомобілів з європейською реєстрацією, на ділянці західного кордону фіксується зменшення пасажиропотоку на 5% і транспортних засобів майже на 15%», - відзначають прикордонники.

     У відомстві вважають, що, в першу чергу, це пов'язано зі зменшенням кількості громадян, які раніше на автомобілях з іноземною реєстрацією кожні п'ять днів виїжджали за кордон.

    Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області у КПП Лужанка-Берегшурань з угорського боку з'явилося «кладовище євроблях». Деякі з автомобілів вже розграбовані.

    Нагадаємо, з початку року прикордонники виявили 170 авто і 1400 осіб, яких шукав Інтерпол.

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