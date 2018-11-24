Українські спецпризначенці зачистили населений пункт на Світлодарській дузі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Військові прореагували на дії окупантів, що почали із населеного пункту Розсадки вдаватися до обстрілів із протитанкових керованих ракет

Зачистка відбулася на виконання наказу командувача Об’єднаних сил

Сили спеціальних операцій, під прикриттям підрозділів 72-ї бригади та у взаємодії з саперами провели перевірку та зачистку населеного пункту Розсадки, що на Світлодарській дузі. Про це повідомив прес-центр штабу Об’єднаних сил.

Зачистка відбулася на виконання рішення командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

«Попри ворожий обстріл та смертельну небезпеку, бійці сил спеціальних операцій під самим носом окупантів підняли український прапор. Спецпризначенці готувалися до проведення операції понад місяць. Саме місяць тому, розвідка виявила в селищі окупантів», - йдеться у повідомленні.

У період кривавих боїв за Дебальцеве, поруч із Розсадками проходив один з маршрутів, по якому захисникам України підвозили провізію, медикаменти та боєприпаси. Населений пункт раніше вже зачищали бійці ЗСУ, проте, через складність забезпечення та близькість позицій ворога обладнати там повноцінні позиції поки неможливо. Розсадки були під нашим вогневим контролем, хоч і знаходилися у «сірій зоні», пояснює штаб.

«Останнім часом, знахабнілі бойовики проробили в селище «дорогу життя» та вели з села обстріли, а за день до зачистки використали в районі Розсадок протитанкові керовані ракети (ПТКР). Щоб унеможливити дії окупантів та виключити знаходження там бойовиків, селище зачистили саме бійці сил спеціальних операцій. Вони, підготовлені й досвідчені, вкотре довели, що еліта українського війська, за будь-яких обставин, дасть відсіч як російським окупантам, та і їх найманцям», - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж поточної доби, російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню.