Українські військові відбили дев’ять ворожих атак на Донбасі

Підрозділи протиповітряної оборони збили шість ворожих безпілотників

Об'єднані сили за добу, 5 квітня, відбили дев’ять атак російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема чотири танки. Про це повідомили в штабі.

За добу Об'єднані сили знищили чотири ворожі танки, 24 одиниці броньованої та 20 одиниць автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем противника, а також захопили один російський танк. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили шість ворожих безпілотників.

Ще одну атаку російські окупанти здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Під час боїв українські військові знищили до 80 окупантів, чотири танки (1 з них захопили), дев’ять БТР, 10 БМП, міномет, БМ-21, 17 АТ, безпілотник та два паливозаправники.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 5 квітня ворог втратив близько 18 500 особового складу, 676 танків, 1 958 ББМ, 150 літаків, 55 засобів ППО тощо.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза війни в Україні має закінчитись до середини квітня. Він зауважив: якщо до цього терміну не буде мирної угоди, розпочнеться партизанська війна.