  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Українські військові відбили дев’ять ворожих атак на Донбасі

    Українські військові відбили дев’ять ворожих атак на Донбасі
    Фото:facebook.com/pressjfo.news

    Підрозділи протиповітряної оборони збили шість ворожих безпілотників

    Об'єднані сили за добу, 5 квітня, відбили дев’ять атак російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема чотири танки. Про це повідомили в штабі.

    За добу Об'єднані сили знищили чотири ворожі танки, 24 одиниці броньованої та 20 одиниць автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем противника, а також захопили один російський танк. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили шість ворожих безпілотників.

    Ще одну атаку російські окупанти здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Під час боїв українські військові знищили до 80 окупантів, чотири танки (1 з них захопили), дев’ять БТР, 10 БМП, міномет, БМ-21, 17 АТ, безпілотник та два паливозаправники.

    За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 5 квітня ворог втратив близько 18 500 особового складу, 676 танків, 1 958 ББМ, 150 літаків, 55 засобів ППО тощо.

    Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза війни в Україні має закінчитись до середини квітня. Він зауважив: якщо до цього терміну не буде мирної угоди, розпочнеться партизанська війна.

    Читайте також: Військовий експерт Михайло Самусь: Наступний етап війни буде для росіян ще трагічнішим
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські військові відбили дев’ять ворожих атак на Донбасі