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    Арестович розповів, за яких умов в Україні може розпочатися партизанська війна

    В Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Арестович розповів, за яких умов в Україні може розпочатися партизанська війна
    В Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    скріншот з відео

    Активна фаза війни в Україні має закінчитись до середини квітня – новий прогноз радника керівника Офісу Зеленського

    Активна фаза війни в Україні має закінчитись до середини квітня. Такий прогноз зробив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «1+1».

    Він зауважив: якщо до цього терміну не буде мирної угоди, розпочнеться партизанська війна.

    «Якщо почнеться партизанщина, то ми уб’ємо всіх до кінця, якщо вони не підуть на мирну угоду. Але й наших багато загине. Тому у нас два варіанти: добиваємо їх повністю чи мирна угода. Подивимося, що буде і як», – наголосив Арестович.

    Як відомо, в Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, за весь час російсько-української війни, з 24 лютого, представники військового командування збройних сил РФ лише двічі оголошували втрати особового складу угрупування військ, що веде бойові дії на території нашої держави. Незважаючи на так звану офіційну російську кількість втрат періодично стає відомо про втрати окремих частин і підрозділів окупантів.

    Як повідомлялося, російський окупаційний контингент, який воює на території України, втратив уже більше 18 тис. осіб військового персоналу. У Генеральному штабі ЗСУ порахували, що РФ втратила в Україні солдатів та офіцерів більше, ніж усього є у арміях Кіпру, Словаччини чи Словенії.

    Додамо, що військово-політичне керівництво Росії розпочало заходи прихованої мобілізації резервістів з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович розповів, за яких умов в Україні може розпочатися партизанська війна