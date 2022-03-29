Українські військові збили ракети, які окупанти випустили по Львову
Крім того, знищено два БПЛА оперативно-тактичного рівня
Наприкінці доби, у понеділок, 28 березня, з території Білорусі винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу Х, які рухалися у напрямку Львова. Про це повідомляє Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ.
У командуванні заявили, що обслугами радіотехнічних військ цілі були виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру.
Триває 34-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Збройні Сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.
Росія втратила у війні з Україною близько 17 200 своїх військових.