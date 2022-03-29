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    Події в Україні

    Українські військові збили ракети, які окупанти випустили по Львову

    Українські військові збили ракети, які окупанти випустили по Львову
    фото: Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України

    Крім того, знищено два БПЛА оперативно-тактичного рівня

    Наприкінці доби, у понеділок, 28 березня, з території Білорусі винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу Х, які рухалися у напрямку Львова. Про це повідомляє Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ.

    У командуванні заявили, що обслугами радіотехнічних військ цілі були виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру.

    Триває 34-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Збройні Сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.

    Росія втратила у війні з Україною близько 17 200 своїх військових.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові збили ракети, які окупанти випустили по Львову