Військові відбили на сході України сім атак російських окупантів – Генштаб

Рашисти завдають ракетних ударів по сховищах пального в Україні

Триває 34-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Збройні Сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 березня.

Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.

В порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей російські окупанти продовжують терор стосовно місцевого населення. Вони обстрілюють житлові будинки, грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством.

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито сім ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, десять бойових машин піхоти та три одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Захисники з Повітряних сил ЗСУ за попередню добу уразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БПЛА різних типів та дві крилаті ракети. Авіація Повітряних сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.

Нагадаємо, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук повідомив, що Росія продовжує накопичувати війська під українським кордоном.

Крім того, РФ перекидає тисячу вагнерівців на Донбас – розвідка Великої Британії.

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