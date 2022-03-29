Втрати окупантів в Україні станом на 29 березня

Втрати окупантів в Україні станом на 29 березняграфіка
Українські військові знищили 597 танків окупантів
Росія втратила у війні з Україною близько 17 200 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 26 березня.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 березня орієнтовно склали:
- танків ‒ 597 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1710 од,
- артилерійських систем – 303 од,
- РСЗВ ‒ 96 од,
- засоби ППО ‒ 54 од,
- літаків – 127 од,
- гелікоптерів – 129 од,
- автомобільної техніки ‒ 1178 од,
- кораблі /катери ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ ‒ 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня l ‒ 71,
- Спеціальна техніка ‒ 21,
- Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
Триває 34-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Збройні Сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.