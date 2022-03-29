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    Втрати окупантів в Україні станом на 29 березня

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    Триває 34-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню - Втрати окупантів в Україні станом на 29 березня
    Триває 34-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню
    фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    Українські військові знищили 597 танків окупантів

    Росія втратила у війні з Україною близько 17 200 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 26 березня.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 березня орієнтовно склали:

    • танків ‒ 597 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1710 од,
    • артилерійських систем – 303 од,
    • РСЗВ ‒ 96 од,
    • засоби ППО ‒ 54 од,
    • літаків – 127 од,
    • гелікоптерів – 129 од,
    • автомобільної техніки ‒ 1178 од,
    • кораблі /катери ‒ 7 од,
    • цистерн з ПММ ‒ 73,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня l ‒ 71,
    • Спеціальна техніка ‒ 21,
    • Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

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    Триває 34-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Збройні Сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Втрати окупантів в Україні станом на 29 березня