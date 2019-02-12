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    Події в Україні

    «Укравтодор» звітував про стан проїзду на основних дорогах

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    Проїзд на дорогах державного значення забезпечено - «Укравтодор» звітував про стан проїзду на основних дорогах
    Проїзд на дорогах державного значення забезпечено

    Сьогодні вранці слабкий сніг спостерігався в Івано-Франківській області

    Автодороги державного значення в Україні станом на ранок вівторка, 12 лютого, мокрі. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

    «Стан покриття на автодорогах державного значення: мокре. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено», - вказали дорожники.

    На перевальних ділянках доріг без опадів, лише невеликий сніг на Яблунецькому перевалі. Стан покриття: мокре, на Вишківському перевалі в Івано-Франківської області місцями засніжене.

    Сьогодні вранці слабкий сніг спостерігався в Івано-Франківській області. Дощ - у Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Миколаївській областях, дощ з грозою - у Дніпропетровській області, туман та мжичка - в Одеській і Сумській областях, на решті території - хмарно без опадів.

    На 12 лютого синоптики прогнозують в Україні, крім східних областей, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, вночі місцями в Карпатському регіоні, вдень у північних, Черкаській та Полтавській областях значні опади, у південній частині дощ.

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