Сніг, дощі та сильний вітер: на Україну насувається непогода



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На дорогах, крім півдня, ожеледиця

На 12 лютого синоптики прогнозують в Україні, крім східних областей, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, вночі місцями в Карпатському регіоні, вдень у північних, Черкаській та Полтавській областях значні опади, у південній частині дощ.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, інформує Укргідрометцентр.

Температура повітря в більшості областей, крім південної частини, протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у південній частині вдень 4-9°, в Криму до 14°.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Діденко повідомила, що вівторок несе в Україну складну погоду.

«У Києві завтра погода типово зрадофільська - похмуро, вогко, з вітром та противною кашею під ногами. А по-людськи - дощ з переходом у мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, південний вітер з поривами до 12 метрів за секунду, протягом доби температура повітря буде приблизно однаковою, 0+3 градуси», – пише Діденко і закликає захищати голови та ноги.

За даними синоптика, надалі температура повітря в Україні знизиться, проте похолодання буде неістотним.