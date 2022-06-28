«Укрпошта» запустила у продаж нову марку з літаком «Мрія»

Марка випущена тиражем 3 млн штук

Сьогодні, 28 червня «Укрпошта» запустила у продаж нову поштову марку «Українська мрія». Про це повідомила пресслужба компанії.

Марку запустили символічно у День Конституції.

«Сьогодні особливий день. Адже разом з Днем Конституції ми святкуємо вихід «Української мрії» – поштової марки, яка символізує нашу незламність», – йдеться у повідомленні.

Придбати марку, що випущена тиражем 3 млн шт, можна буде у відділеннях «Укрпошти» або в онлайн-магазинах. До поштової марки випущено художній конверт та листівку. Також запланований продаж тематичного мерчу із зображенням марок.

Як і на попередні поштові випуски, будуть діяти обмеження на кількість придбання марки. Один клієнт може замовити на одне замовлення не більше 2 маркових аркушів, 5 конвертів, 5 листівок.

Погашення штемпелями «Перший день» відбудуться 28 червня в Києві та Гостомелі, а спецпогашення «Українська мрія» – у всіх філіях «Укрпошти». Як і минулого разу, штемпелі АР Крим, Севастополя та Херсона працюватимуть на київському головпоштамті.

Основою ескізів поштової марки «Українська мрія», конвертів, карток та штемпелів став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук із м. Любомль Волинської області, на якому найбільше повітряне судно летить до зірок та прикрашене рожевими квітами. Саме ця її робота стала призером Всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій «Що для мене Україна?», який відбувся минулого року в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України.

Нагадаємо, 22 травня «Укрпошта» випустила у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!».

Також «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

Нагадаємо, 27 лютого окупанти знищили найбільший в світі літак «Мрія».