Окупанти знищили найбільший в світі літак «Мрія»

Дані з сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar підтверджують, що після 5 лютого «Мрія» стояла в аеропорту Гостомеля і нікуди не вилітала

«Руслани» знаходяться за межами України

У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія». Про це Радіо Свобода повідомили два поінформованих джерела на підприємстві «Антонов» та підтвердив міський голова міста Буча.

Дані з сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar підтверджують, що після 5 лютого «Мрія» знаходилась у аеропорту Гостомеля і нікуди не вилітала. Водночас, п’ять вантажних суден АН-124-100 «Руслан» були вивезені раніше та знаходяться за межами України і можуть брати участь у логістиці з доставки озброєння від західних партнерів. Дані Flight Radar також свідчать, що «Руслани» знаходяться за межами України.

Два співробітника з ДП «Антонов» – чинний та колишній – повідомили про те, що внаслідок російської повітряної атаки на Гостомель був спалений літак «Мрія», який знаходився на території аеропорту на стоянці.

Джерела журналістів надали як підтвердження фотографію знищеного ангару, в якому перебувала «Мрія».

фото: Радіо Свобода

Згодом цю інформацію також підтвердив Анатолій Федорук, міський голова Бучі – міста, що знаходиться за 4 кілометри від Гостомеля.

«Після 5-го авіанальоту розбомбили «Мрію» повністю. Це трапилось в перший день (24 лютого – ред.). Обстрілювали з вертольотів».

Відповідно до сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar, літак АН-225 «Мрія» з бортовим номером UR-82060 5 лютого прилетів з аеропорту Біллунд, що у Данії, до аеропорту ДП «Антонов» у Гостомелі. Після цього борт звідти не вилітав.

Заступник генерального директора ДП «Антонов» Михайло Харченко на прохання журналістів про коментар говорити відмовився. Пізніше, після дзвінків журналістів, на Facebook-сторінці компанії з’явилось повідомлення: «На жаль, наразі відсутня підтверджена інформація щодо стану літаків «Ан» на аеродромі «Київ-Антонов-2» (смт Гостомель), оскільки там все ще йдуть бої».

При цьому, як встановило Радіо Свобода, іншим літакам «Антонова» вдалося вилетіти до початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, АН-124-100 «Руслан» з бортовим номером UR-82007 23 лютого вилетів з аеропорту Гостомель в Пенанг, Малайзія.

Ще один «Руслан» з бортовим номером UR-82008 вилетів з аеропорту Гостомеля 13 лютого і того ж дня приземлився в аеропорту столиці Киргизстану Бішкек.

27 лютого у твіттері ДП «Антонов» з’явилось світлина із повідомленням, адресованим російській армії – від екіпажу літаку «Руслан», який знаходиться в одному з аеропортів Європи.

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