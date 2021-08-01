«Укрзалізниця» закінчила ремонт біля Решетилівки, рух поїздів відновлено

Усі поїзди прямують ділянкою без запізнень

«Укрзалізниця» закінчила ремонт біля Решетилівки в Полтавській області, де сталася аварія на переїзді. Також відомо, що поїзди на цій ділянці залізниці ходять у звичайному режимі і без запізнень. Про це повідомляє АТ « Укрзалізниця».

Компанія повідомляє, що ремонтні роботи на ділянці, де зіткнулися товарний поїзд і вантажний трейлер, вже завершені. Тож тепер поїзди їздитимуть без запізнень.

«Укрзалізниця завершила ремонтні роботи біля станції Решетилівка, де на регульованому переїзді сталося зіткнення поїзда і вантажного трейлера. Усі поїзди прямують ділянкою без запізнень», – йдеться в повідомленні.

Також «Укрзалізниця» дякує залізничникам за швидку і злагоджену роботу, а пасажирів – за терпіння і закликає водіїв бути уважнішими на переїздах.

Як відомо, у Полтавській області біля Решетилівки сталася аварія на переїзді. Там зіткнулися вантажний трейлер і товарний поїзд. В результаті ДТП постраждала одна людина – чергова по переїзду.