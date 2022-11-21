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«Усі лісосмуги завалені трупами окупантів»: що відбувається на Луганщині

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Усі лісосмуги завалені трупами окупантів»: що відбувається на Луганщині
Чимало населених пунктів Луганської області вщент зруйновані 
фото: Офіс президента

Наразі на Сватівському напрямку рашисти накопичили сили 

На лінії Сватове – Кремінна наші захисники крок за кроком звільняють території. А з боку напрямку Лисичанськ – Білогорівка тривають оборонні дії, оскільки ворог кинув туди великі сили, щоб захопити Білогорівку. Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише «24 канал».

Окупанти розглядають Білогорівку як певний плацдарм для себе. Крім того, селище потрібно загарбникам, щоб не опинитися в напівоточенні в Лисичанську. За його словами, ситуація там залишається досить складною. Здебільшого села немає, адже не залишилося жодного вцілілого будинку. 

Макіївка майже вщент зруйнована

На напрямку Сватове – Кремінна ЗСУ повільно, але впевнено просуваються вперед. Українські захисники вже звільнили 11 населених пунктів на цьому напрямку. Втім, ситуація в них жахлива – загарбники не припиняють цинічні обстріли. 

«Окупанти стріляють по Макіївці, Стельмахівці та Невському. Макіївка взагалі майже вщент розбита – жодного вцілілого будинку», – повідомив Гайдай.

Він розповів, що в Макіївці все ще лишаються люди. Так, наразі там мешкають приблизно 40 осіб, але життям це назвати важко, адже вони постійно перебувають у підвалах. 

Невське наполовину вціліло

Водночас село Невське, що також у Сватівському районі Луганської області, наполовину вціліло порівняно з Макіївкою. Там залишається приблизно 150 жителів. Крім того, в Невському є сільський голова, який організував тамтешніх мешканців. У селі роздають гуманітарну допомогу та роблять ремонт вцілілих будинків.

«Загалом половина села вціліла», – резюмував очільник Луганської ОВА.

Окупанти стягнули велику кількість особового складу на Сватівський напрямок

Країна-агресорка стягнула на Сватівський напрямок велику кількість особового складу – зараз там «збірна солянка» рашистів, а саме: 

  • мобілізовані окупанти;
  • війська, які нещодавно перекинули з Херсона;
  • «вагнерівці»;
  • залишки терористів із окупованих частин Донеччини та Луганщини; 
  • українці з окупованих територій, яких примусово мобілізували до лав армії Росії.

«Дуже багато туди нагнали особового складу. Там цілодобово настільки щільні бої проходять, що всі лісосмуги завалені трупами російських військових», – зазначив голова Луганської ОВА.

Старобільськ – дуже важливий населений пункт

Старобільськ на Луганщині є дуже важливим стратегічним населеним пунктом через його розташування. Так, місто є логістичним центром Луганської області.

«Коли Старобільськ буде деокупований, то Збройні Сили України зможуть вогневим контролем тримати всі основні магістральні дороги на Луганщині», – зауважив Гайдай. 

За його словами, у такому разі відстань буде достатньою не лише для західного озброєння. Так, Збройні Сили зможуть тримати дороги під вогневим контролем, застосовуючи і зброю радянського виробництва.

Росіяни накопичують сили під Луганськом

Росія накопичує окупаційні війська під Луганськом. Там розташовані бази загарбників, де вони нібито готують мобілізованих для перекидання безпосередньо на передову. Утім, жодної нормальної підготовки за 2-3 дні російські мобілізовані не отримають.

«У них дуже величезна кількість дезертирів, тому вони зараз стягують кадирівців для того, щоб перекривати блокпостами всі основні траси, перехоплювати дезертирів і відправляти назад на передову», – повідомив очільник Луганської ОВА.

Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ

Рубіжне та Сєвєродонецьк дуже сильно зруйновані. Окупанти вщент зруйнували половину Рубіжного, а іншу частину дуже сильно обстріляли.

«У Сєвєродонецьку 90% будинків обстріляно, з яких 70% – критично зруйновані», – сказав Гайдай.

Лисичанськ менш зруйнований, але там жахлива ситуація з інфраструктурою, особливо з водопостачанням. Місто має складне розташування, тому просто зробити там свердловину і звідти брати воду не вийде.

Крім того, у місті є проблеми з електроенергією. Однак бодай половину Лисичанська можна спробувати автономно обігріти, тоді як у Сєвєродонецьку та Рубіжному ситуація з цим дуже складна.

 До слова, на окупованій Луганщині окупанти закривають шахти та примусово вивозять місцевих мешканців зруйнованих міст до більш уцілілих.

Теги: Луганщина рашисти окупанти озброєння місто Макіївка дороги ворог

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