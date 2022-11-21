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Стало відомо, в яких окупованих містах Луганщини найгірша ситуація

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, в яких окупованих містах Луганщини найгірша ситуація
Російські окупанти майже вщент зруйнували Лисичанськ і Сєвєродонецьк
фото з відкритих джерел

Жителі Сєвєродонецька зустріли морози зовсім без комунікацій

На окупованій Луганщині окупанти закривають шахти та примусово вивозять місцевих мешканців зруйнованих міст до більш уцілілих. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

«Як виявилося, найгірша з окупованих у 2022 році міст ситуація у Лисичанську склалася через те, що його захопили останнім. Так пояснюють людям і про це говорять російські ЗМІ. Тільки не згадують, що останнім – це лише на декілька днів пізніше за майже вщент зруйнований Сєвєродонецьк, на відміну від більш уцілілого Лисичанська. Та й минуло вже понад чотири місяці, а в місті не зроблено практично нічого, крім роздачі дров у багатоповерхівки. Люди зустріли морози зовсім без комунікацій», – йдеться у повідомленні.

До «кращого життя» готуються й жителі Довжанська. У переважній більшості це жінки, бо майже всі чоловіки вже на фронті. Обладнання з шахт міста вивозять до Красноярського краю. Готуються до закриття шахти «Червоний партизан» та «Харківська».

Також тривають заходи з примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до Луганська росіяни вивозять мешканців Біловодська.

20 листопада українські військові відбили атаки окупантів в районах Білогорівки та Стельмахівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на зайнятих раніше рубежах. Зафіксовано ворожі артилерійські обстріли, зокрема, в районах Макіївки, Невського, Новоселівського, Площанки і Стельмахівки.

Нагадаємо, триває 271-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

Теги: Луганщина війна росія окупанти окупація

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