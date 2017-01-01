В армію бойовиків «ДНР» уже вербують навіть «чиновників адміністрацій»

У Макіївці до «військових комісаріатів» викликають співробітників міської і районних «адміністрацій»

У самопроголошеній терористичній «ДНР» триває масштабна кампанія з вербування місцевих жителів для «проходження військової служби» в «армії» бойовиків. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Макіївці до «військових комісаріатів» викликають співробітників міської і районних «адміністрацій»

У самопроголошеній терористичній «ДНР» триває масштабна кампанія з вербування місцевих жителів для «проходження військової служби» в «армії» бойовиків. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані «ІС».

«Так, в міську і районні «адміністрації ДНР» м. Макіївка (Червоногвардійського, Центрально-міського, Радянського, Кіровського, Гірницького районів Макіївки) надійшли повідомлення з Макіївських «військових комісаріатів ДНР» про необхідність забезпечити термінову явку в «військові комісаріати» співробітників адміністрацій чоловічого статі. Під час відвідування «військових комісаріатів» співробітникам «адміністрацій» було запропоновано перейти в ряди НЗФ «ДНР» із заробітною платою від 15 тис. рублів і повним забезпеченням під час проходження служби військовою формою та безкоштовним харчуванням», - повідомили в «ІС».

Такі дії обумовлені нестачею кадрів в армії «ДНР».

«Співробітникам «адміністрацій», які не погодилися на цю пропозицію, запропонували пройти в секретаріат «комісаріату» для здійснення необхідних відміток, після чого на повістках, які чоловіки отримали в «адміністрації», були проставлені відмітки «Облік звірений», - додав Тимчук.