Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Авдіївці трагічно померла шестирічна дівчинка: родина відмовлялася евакуюватися (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Авдіївці трагічно померла шестирічна дівчинка: родина відмовлялася евакуюватися (відео)
Дівчинка померла від серцевого нападу
фото: Влад Маховський

Родина Елі не хотіла виїжджати з Авдіївки, хоча волонтери пропонували виїхати та врятувати дитину

В Авдіївці Донецької області трагічно померла шестирічна дівчинка Еля. Серце дитини не витримало життя під обстрілами у підвалі. Родина дівчинки, її бабуся та дідусь, евакуюватися відмовлялися. Подробицями та відео з дівчинкою поділився волонтер Влад Маховський на своїй сторінці у Facebook. Про смерть дитини учора  повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

«В Авдіївці залишається приблизно 2,5 тис. мешканців, у тому числі й діти. Вночі померла шестирічна дівчинка, попередньо від серцевого нападу. Дівчинка мешкала в Авдіївці з бабусею, мама перебуває за кордоном на заробітках, тато помер. Звечора у дитини почали німіти руки й ноги, вона нікому не сказала. На жаль, немає жодного законного механізму примусово вивозити дітей з міста. Ми постійно звертаємось до нардепів та наполягаємо на тому, щоб прийняли такий закон. Тому, що безвідповідальні батьки наражають дітей на небезпеку», – розповів Барабаш.

Волонтер повідомив, що він знав цю дівчинку. Він бачив її у підвалі, де та сиділа зі своїми дідусем та бабусею. Дитина зізнавалася, що їй було страшно. Проте родина Елі відмовлялася від евакуації, хоча їм пропонували виїхати та врятувати дитину.

«Через час ще відвідав, переконував евакуюватись, не захотіли. На її шестиріччя привіз торт і подарунок, але «опікуни» м'яко відмовили від зустрічі з дівчинкою, потім вони до старої Авдіївки переїхали, заїжджав і туди, але від зустрічі з малечею відмовили... Біль, жахливий біль, дитина, яку бачив пару разів але «запала в душу», це малюк з великими і довірливими очима... Як врятувати цих дітей?», – написав Маховський.

Нагадаємо, триває 323-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.

Теги: дитина Донеччина подарунок Бахмут відео батьки Facebook смерть закон волонтер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

СБУ повідомила про підозру депутату РФ, який командував кадировцями під час штурму «Азовсталі»
СБУ повідомила про підозру депутату РФ, який командував кадировцями під час штурму «Азовсталі»
В Авдіївці трагічно померла шестирічна дівчинка: родина відмовлялася евакуюватися (відео)
В Авдіївці трагічно померла шестирічна дівчинка: родина відмовлялася евакуюватися (відео)
У дев'яти областях діють аварійні відключення світла
У дев'яти областях діють аварійні відключення світла
Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти (оновлено)
Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти (оновлено)
Ракетний обстріл Лимана, у Херсоні після атаки горів пологовий. Ситуація в регіонах станом на 12 січня
Ракетний обстріл Лимана, у Херсоні після атаки горів пологовий. Ситуація в регіонах станом на 12 січня
Путін іде ва-банк. Радник Резнікова пояснив, як тепер воюватимуть росіяни
Путін іде ва-банк. Радник Резнікова пояснив, як тепер воюватимуть росіяни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Путін іде ва-банк. Радник Резнікова пояснив, як тепер воюватимуть росіяни
22K
Я залишаюсь вірним УПЦ (МП). Боксер Усик зробив заяву
11K
Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти (оновлено)
9261
12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
8444
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6773
Росія влаштувала істерику через юрту незламності у Бучі. Казахстан відповів

Новини

Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Сьогодні, 11:52
Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
Вчора, 18:29
ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Вчора, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
10 сiчня, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
10 сiчня, 19:01

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту