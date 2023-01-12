В Авдіївці трагічно померла шестирічна дівчинка: родина відмовлялася евакуюватися (відео)

Родина Елі не хотіла виїжджати з Авдіївки, хоча волонтери пропонували виїхати та врятувати дитину

В Авдіївці Донецької області трагічно померла шестирічна дівчинка Еля. Серце дитини не витримало життя під обстрілами у підвалі. Родина дівчинки, її бабуся та дідусь, евакуюватися відмовлялися. Подробицями та відео з дівчинкою поділився волонтер Влад Маховський на своїй сторінці у Facebook. Про смерть дитини учора повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

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«В Авдіївці залишається приблизно 2,5 тис. мешканців, у тому числі й діти. Вночі померла шестирічна дівчинка, попередньо від серцевого нападу. Дівчинка мешкала в Авдіївці з бабусею, мама перебуває за кордоном на заробітках, тато помер. Звечора у дитини почали німіти руки й ноги, вона нікому не сказала. На жаль, немає жодного законного механізму примусово вивозити дітей з міста. Ми постійно звертаємось до нардепів та наполягаємо на тому, щоб прийняли такий закон. Тому, що безвідповідальні батьки наражають дітей на небезпеку», – розповів Барабаш.

Волонтер повідомив, що він знав цю дівчинку. Він бачив її у підвалі, де та сиділа зі своїми дідусем та бабусею. Дитина зізнавалася, що їй було страшно. Проте родина Елі відмовлялася від евакуації, хоча їм пропонували виїхати та врятувати дитину.

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«Через час ще відвідав, переконував евакуюватись, не захотіли. На її шестиріччя привіз торт і подарунок, але «опікуни» м'яко відмовили від зустрічі з дівчинкою, потім вони до старої Авдіївки переїхали, заїжджав і туди, але від зустрічі з малечею відмовили... Біль, жахливий біль, дитина, яку бачив пару разів але «запала в душу», це малюк з великими і довірливими очима... Як врятувати цих дітей?», – написав Маховський.

Нагадаємо, триває 323-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.