В Івано-Франківській області горить будівля монастиря Єдиної церкви



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Наразі вогонь на 225 кв.м. локалізовано

Пожежу на території Свято-Серафимівського чоловічого монастиря гасили більше години

У селі Кривець Богородчанського району Івано-Франківської області горить одна з будівель на території Свято-Серафимівського чоловічого монастиря Православної церкви України. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, повідомлення про пожежу надійшло в Службу порятунку «101» о 12:46. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вся будівля була охоплена вогнем. До ліквідації пожежі залучено 25 пожежників та 8 одиниць техніки.

Станом на 13:48 пожежу локалізовано на площі 225 кв. м.

Як повідомлялося, російські спецслужби шукають українців для підпалу храмів. СБУ викрила плани російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в Україні. Співробітники СБУ встановили, що спецслужби РФ та підпорядковані їм «МГБ» «ЛНР/ДНР» здійснюють пошук виконавців, які за дві тисячі доларів США готові вчинити підпали культових споруд УПЦ МП.

Нагадаємо, 14 січня загорілася одна з будівель Києво-Печерської лаври. Пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. Пожежу загасили приблизно за три години, в цілому вогонь пошкодив близько 400 квадратних метрів приміщення.

Наступного дня поліція затримала підозрюваного в підпалі і йому було повідомлено про підозру. Ним виявився 24-річний чоловік без постійного місця проживання. Печерський суд Києва 17 січня обрав запобіжний захід підозрюваному у підпалі Києво-Печерської Лаври у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.