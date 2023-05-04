В Одесі пролунали вибухи

У місті прозвучало п’ять вибухів

У ніч на 4 травня в Одесі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

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Повідомлення про перший вибух надійшло о 02:46, а через декілька хвилин видання написало про ще чотири вибухи.

Зазначимо, що зараз у місті та області триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші.

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Нагадаємо, що в ніч на 4 травня у Києві прозвучали вибухи під час повітряної тривоги. Київська міська військова адміністрація повідомила, що в столиці працюють сили протиповітряної оборони. Крім того, вибух під час повітряної тривоги пролунав у Запоріжжі.

До слова, завершився 434-й день повномасштабної війни Росії проти України. Цієї доби, вночі, противник завдав чергового масованого удару по території нашої кпаїни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 21 із 26 цих дронів знищено нашими захисниками. Загалом ворог завдав два ракетні та 41 авіаційний удари, здійснив приблизно 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.