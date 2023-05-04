У Запоріжжі прогриміли вибухи

Жителям Запорізької області слід перебувати в укриттях до відбою тривоги

У ніч на 4 травня в Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомлення про перший вибух надійшло о 02:04. Приблизно через десять хвилин видання написало про повторні вибухи.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко закликав громадян зберігати інформаційну тишу, не розповсюджувати фото- та відеоматеріали та перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що в Запорізькій області та низці інших українських областей триває повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про загрозу атаки безпілотників, імовірно, типу «Шахед», по Запоріжжю фіксуються пуски зенітно-ракетних комплексів С-300.

До відома, завершився 434-й день повномасштабної війни Росії проти України. Цієї доби, вночі, противник завдав чергового масованого удару по території нашої кпаїни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 21 із 26 цих дронів знищено нашими захисниками. Загалом ворог завдав два ракетні та 41 авіаційний удари, здійснив приблизно 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.