У Києві та низці українських областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Жителям «почервонілих» регіонів слід перебувати в укриттях

О 02:03 4 травня сирени повітряної тривоги залунали в Київській області. Також небезпека спостерігається у низці східних, північних та центральних областей.

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Моніторингові канали повідомляють про загрозу атаки безпілотників, імовірно, типу «Шахед», по Запоріжжю фіксуються пуски зенітно-ракетних комплексів С-300.

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О 02:21 повітряна тривога поширилася на Київ.

Мапа тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, завершився 434-й день повномасштабної війни Росії проти України. Цієї доби, вночі, противник завдав чергового масованого удару по території нашої кпаїни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 21 із 26 цих дронів знищено нашими захисниками. Загалом ворог завдав два ракетні та 41 авіаційний удари, здійснив приблизно 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.