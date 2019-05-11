В Одесі відбулась акція проти дельфінаріїв



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Акція проти дельфінаріїв, Одеса, 11 травня 2019 року

«Дельфіни заслуговують волі», - наголошують учасники акції

Близько десяти людей вийшли під одеський дельфінарій «Немо» на протест проти утримання тварин у дельфінаріях, повідомляє «Громадське».

Учасники акції тримали в руках плакати з написами «Дельфіни заслуговують волі», «Дельфінотерапія — міф».

«Акція — інформаційна, її головна мета — це привернути увагу до того, що утримувати тварин у неволі — жорстоко», — каже учасниця, зоозахисниця Юлія Ігнатенко.

Протестувальники для підсилення гучності своїх заяв використали переносну колонку — у відповідь у дельфінарії увімкнули свою музику ще гучніше.

Директор з розвитку дельфінаріїв «Немо» Фазіль Аскеров, який проходив повз акції, виступав з інакшою позицією — він заперечив, що утримування тварин у дельфінаріях є прикладом жорстокого поводження.

«Це не утримування тварин в неволі, це штучне середовище. Ми врятували багатьох дельфінів, які у нас є, з консервних заводів Японії та інших місць, де вони мали б піти на м'ясо», — сказав Аскеров.

Нагадаємо, раніше в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розвінчала поширені міфи про дельфінотерапію.