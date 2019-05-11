  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    В Одесі відбулась акція проти дельфінаріїв

    • Розсилка
    <span>Акція проти дельфінаріїв, Одеса, 11 травня 2019 року</span> - В Одесі відбулась акція проти дельфінаріїв
    Акція проти дельфінаріїв, Одеса, 11 травня 2019 року

    «Дельфіни заслуговують волі», - наголошують учасники акції

    Близько десяти людей вийшли під одеський дельфінарій «Немо» на протест проти утримання тварин у дельфінаріях, повідомляє «Громадське».

    Учасники акції тримали в руках плакати з написами «Дельфіни заслуговують волі», «Дельфінотерапія — міф».

    «Акція — інформаційна, її головна мета — це привернути увагу до того, що утримувати тварин у неволі — жорстоко», — каже учасниця, зоозахисниця Юлія Ігнатенко.

    Читайте також

    Протестувальники для підсилення гучності своїх заяв використали переносну колонку — у відповідь у дельфінарії увімкнули свою музику ще гучніше.

    Директор з розвитку дельфінаріїв «Немо» Фазіль Аскеров, який проходив повз акції, виступав з інакшою позицією — він заперечив, що утримування тварин у дельфінаріях є прикладом жорстокого поводження.

    «Це не утримування тварин в неволі, це штучне середовище. Ми врятували багатьох дельфінів, які у нас є, з консервних заводів Японії та інших місць, де вони мали б піти на м'ясо», — сказав Аскеров.

    Нагадаємо, раніше в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розвінчала поширені міфи про дельфінотерапію.

    Читайте також
    Одеса протест тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ