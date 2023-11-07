В одній із областей України виявлено африканську чуму свиней

У Полтавській області трупи домашніх свиней були виявлені у яру поблизу населеного пункту Мозоліївка

У вівторок, 7 листопада, у Полтавській області виявили африканську чуму свиней. Про це Полтавська ОВА повідомляє з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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За повідомленням, отриманим Кременчуцьким районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, трупи домашніх свиней були виявлені у яру поблизу населеного пункту Мозоліївка.

Близько 07:00 вівторка фахівці створили комісію для проведення епізоотичного обстеження та відбору біологічного матеріалу для дослідження на африканську чуму свиней.

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«Згідно зі звітом про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу № 003138 п.м./23 від 07.11.2023 Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області підтверджено ДНК вірусу африканської чуми свиней», – йдеться у повідомленні.

Фахівці Держпродспоживслужби в Полтавській області підготували проєкт рішення, з метою встановлення карантину на інфікованому об’єкті щодо африканської чуми свиней. Планується оголосити територію земельної ділянки (яру) між населеними пунктами сіл Мозоліївка та Пронозівка Градизької селищної територіальної громади – неблагополучною.

Повідомляється, що також розроблено план заходів щодо локалізації та ліквідації африканської чуми свиней на вищезгаданій території.

«Заходи щодо запобігання розповсюдження АЧС запроваджені відповідно до «Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней», затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 за №111, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 29.03.2017 за №432/30300», – йдеться у заяві.

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