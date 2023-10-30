Спалах гепатиту А: вірус виявлено ще в п’яти громадах Вінницької області
Кількість випадків захворювання на гепатит А збільшується
Випадки вірусного гепатиту А, окрім Вінниці, виявили ще в п'яти громадах. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.
За даними департаменту, захворювання на гепатит А зареєстрували не лише у Вінницькій, а й в інших громадах регіону.
Захворювання на гепатит виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медичних закладів громад.
«На сьогодні найбільше пацієнтів ми маємо у Клінічному центрі інфекційних хвороб – 89 з підтвердженим діагнозом та 12 з підозрою на гепатит А. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт з підтвердженим діагнозом та один з підозрою. У дитячій обласній інфекційні лікарні маємо 23 дитини у яких підтвердили діагноз та троє з підозрою. Усі пацієнти середньої ступені важкості. Важких немає», – розповіла заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.
Гепатит А (застарілі назви: хвороба Боткіна, інфекційний гепатит, епідемічний гепатит) – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка передається фекально-оральним механізмом. Хвороба поширена в усіх країнах світу. Але через наявність високоефективної вакцини у багатьох країнах розвиненої медицини захворюваність зведена практично нанівець.
У багатьох випадках захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно, особливо у дітей та молодих людей. Інкубаційний період складає від двох до шести тижнів. Якщо симптоми з'являються, вони, як правило, зберігаються протягом 1-4 тижнів у неускладнених випадках. Спостерігають нетривалу гарячку у перші 3 дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю, в тяжких випадках – може бути блювання, біль у животі. Гостра печінкова недостатність виникає казуїстично серед людей з фоновими тяжкими хворобами.
Нагадаємо, на Вінниччині зафіксовано спалах вірусного гепатиту А.
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