Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Спалах гепатиту А: вірус виявлено ще в п’яти громадах Вінницької області

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Спалах гепатиту А: вірус виявлено ще в п’яти громадах Вінницької області
Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медичних закладів громад
фото з відкритих джерел

Кількість випадків захворювання на гепатит А збільшується

Випадки вірусного гепатиту А, окрім Вінниці, виявили ще в п'яти громадах. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

За даними департаменту, захворювання на гепатит А зареєстрували не лише у Вінницькій, а й в інших громадах регіону.

Захворювання на гепатит виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медичних закладів громад.

«На сьогодні найбільше пацієнтів ми маємо у Клінічному центрі інфекційних хвороб – 89 з підтвердженим діагнозом та 12 з підозрою на гепатит А. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт з підтвердженим діагнозом та один з підозрою. У дитячій обласній інфекційні лікарні маємо 23 дитини у яких підтвердили діагноз та троє з підозрою. Усі пацієнти середньої ступені важкості. Важких немає», – розповіла заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

Гепатит А (застарілі назви: хвороба Боткіна, інфекційний гепатит, епідемічний гепатит) – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка передається фекально-оральним механізмом. Хвороба поширена в усіх країнах світу. Але через наявність високоефективної вакцини у багатьох країнах розвиненої медицини захворюваність зведена практично нанівець. 

У багатьох випадках захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно, особливо у дітей та молодих людей. Інкубаційний період складає від двох до шести тижнів. Якщо симптоми з'являються, вони, як правило, зберігаються протягом 1-4 тижнів у неускладнених випадках. Спостерігають нетривалу гарячку у перші 3 дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю, в тяжких випадках – може бути блювання, біль у животі. Гостра печінкова недостатність виникає казуїстично серед людей з фоновими тяжкими хворобами.

Нагадаємо, на Вінниччині зафіксовано спалах вірусного гепатиту А.

Раніше повідомлялося, що Україною шириться новий штам коронавірусу.

Теги: хвороба діагноз вірус гепатит хвороби

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Біль завжди присутній у нашому земному житті, його неможливо уникнути
Чи справді людина народжена, аби страждати?
18 жовтня, 19:36
Від небезпечної лихоманки масово вмирають люди у Бангладеш
Бангладеш потерпає від небезпечного захворювання
2 жовтня, 17:08
Спалах гепатиту А: на Вінниччині значно зросла кількість госпіталізованих
Спалах гепатиту А: на Вінниччині значно зросла кількість госпіталізованих
27 жовтня, 11:41
Моніторинг ВЛК розпочався в 2022 році та продовжився у 2023-му.
В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: які проблеми виявлено
20 жовтня, 02:25
Світ швидко забув про вірусні інфекції. А даремно
Тридемія: грип, Covid-19 та RSV. До чого готуватися українцям цієї зими Здоров’я нації
24 жовтня, 09:30
Роману Червінському стало погано в кімнаті конвою
Слухання справи Червінського: розвіднику стало погано у залі суду
18 жовтня, 13:12
Причиною смерті шоумена стала хвороба легень, яка була хронічною
Стало відомо, де відбудеться прощання з Сергієм Сивохо
Сьогодні, 13:55
В одній з областей України зафіксовано спалах небезпечної інфекції
В одній з областей України зафіксовано спалах небезпечної інфекції
28 жовтня, 23:15
У Секторі Гази проблеми із чистою питною водою
У Секторі Гази немає води і вирують хвороби: ЮНІСЕФ занепокоєна
25 жовтня, 09:08

Новини

Спалах гепатиту А: вірус виявлено ще в п’яти громадах Вінницької області
Спалах гепатиту А: вірус виявлено ще в п’яти громадах Вінницької області
В одній із областей спалах інфекційної хвороби: кількість госпіталізованих значно зросла
В одній із областей спалах інфекційної хвороби: кількість госпіталізованих значно зросла
Школи Вінниці переведуть на онлайн-навчання через спалах гепатиту А
Школи Вінниці переведуть на онлайн-навчання через спалах гепатиту А
Спалах гепатиту А: на Вінниччині значно зросла кількість госпіталізованих
Спалах гепатиту А: на Вінниччині значно зросла кількість госпіталізованих
На Вінниччині чоловік торгував трофейною російською зброєю (фото)
На Вінниччині чоловік торгував трофейною російською зброєю (фото)
На Вінниччині зафіксовано спалах інфекційного захворювання
На Вінниччині зафіксовано спалах інфекційного захворювання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Україні слід готуватися до дуже серйозного зниження підтримки
13K
Член Ради з прав людини при Путіну закликав росіян убивати євреїв в Україні
9298
Чи варто ліквідовувати ворогів України
7901
Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні
6211
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5701
Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика

Новини

«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Сьогодні, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Сьогодні, 13:20
Близько 60 боїв за добу: окупанти безуспішно атакують на всіх напрямках
Сьогодні, 07:44
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 жовтня
Сьогодні, 05:12
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 05:02

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту