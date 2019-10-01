В окупованому Криму під час лобового зіткнення автомобілів загинули три людини



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Аварія сталася у вівторок, 1 жовтня, приблизно о 08:40 в районі селища Приморське

Водій Lada Priora, рухаючись із Сімферополя в бік Керчі, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем Kia Optima

В окупованому Криму на 76-му кілометрі траси під час лобового зіткнення двох автомобілів три людини загинули, ще п'ятеро постраждали.

Про це повідомляється на сайті управління МВС Росії.

Зазначається, що аварія сталася у вівторок, 1 жовтня, приблизно о 08:40 в районі селища Приморське (Феодосія).

За попередніми даними, водій Lada Priora, рухаючись із Сімферополя в бік Керчі, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем Kia Optima.

За даними джерела ТАСС в правоохоронних органах, Kia Optima була зареєстрована на території Вірменії.

Як уточнили в МВС, всі загиблі перебували в автомобілі Lada Priora.

На місці трагедії працює поліція, обставини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, 29 вересня сталося моторошне ДТП в окупованому Сімферополі: авто влетіло у підземний перехід.

Як повідомлялося, сьогодні у центрі Києва зіткнулися лоб в лоб Hyundai і таксі (фото, відео).