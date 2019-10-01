  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    В окупованому Криму під час лобового зіткнення автомобілів загинули три людини

    • Розсилка
    Аварія сталася у вівторок, 1 жовтня, приблизно о 08:40 в районі селища Приморське - В окупованому Криму під час лобового зіткнення автомобілів загинули три людини
    Аварія сталася у вівторок, 1 жовтня, приблизно о 08:40 в районі селища Приморське

    Водій Lada Priora, рухаючись із Сімферополя в бік Керчі, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем Kia Optima

    В окупованому Криму на 76-му кілометрі траси під час лобового зіткнення двох автомобілів три людини загинули, ще п'ятеро постраждали.

    Про це повідомляється на сайті управління МВС Росії.

    Зазначається, що аварія сталася у вівторок, 1 жовтня, приблизно о 08:40 в районі селища Приморське (Феодосія).

    Читайте також

    За попередніми даними, водій Lada Priora, рухаючись із Сімферополя в бік Керчі, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем Kia Optima.

    За даними джерела ТАСС в правоохоронних органах, Kia Optima була зареєстрована на території Вірменії.

    Як уточнили в МВС, всі загиблі перебували в автомобілі Lada Priora.

    На місці трагедії працює поліція, обставини ДТП з'ясовуються.

    Нагадаємо, 29 вересня сталося моторошне ДТП в окупованому Сімферополі: авто влетіло у підземний перехід.

    Як повідомлялося, сьогодні у центрі Києва зіткнулися лоб в лоб Hyundai і таксі (фото, відео).

    Читайте також
    таксі Крим МВС ДТП смерть водій аварія поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ