В окупованому Криму під час лобового зіткнення автомобілів загинули три людини
Водій Lada Priora, рухаючись із Сімферополя в бік Керчі, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем Kia Optima
В окупованому Криму на 76-му кілометрі траси під час лобового зіткнення двох автомобілів три людини загинули, ще п'ятеро постраждали.
Про це повідомляється на сайті управління МВС Росії.
Зазначається, що аварія сталася у вівторок, 1 жовтня, приблизно о 08:40 в районі селища Приморське (Феодосія).
За попередніми даними, водій Lada Priora, рухаючись із Сімферополя в бік Керчі, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем Kia Optima.
За даними джерела ТАСС в правоохоронних органах, Kia Optima була зареєстрована на території Вірменії.
Як уточнили в МВС, всі загиблі перебували в автомобілі Lada Priora.
На місці трагедії працює поліція, обставини ДТП з'ясовуються.
Нагадаємо, 29 вересня сталося моторошне ДТП в окупованому Сімферополі: авто влетіло у підземний перехід.
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