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    Моторошне ДТП в окупованому Сімферополі: авто влетіло у підземний перехід

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    У в окупованому Сімферополі автомобіль влетів у пішохідний перехід. Є жертви - Моторошне ДТП в окупованому Сімферополі: авто влетіло у підземний перехід
    У в окупованому Сімферополі автомобіль влетів у пішохідний перехід. Є жертви

    Внаслідок автомобільної аварії в Криму є жертви

    В окупованому Сімферополі водій Renault і не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем KIA, який рухався у зустрічному напрямку, повідомляють місцеві ЗМІ.

    Внаслідок ДТП влетів в отвір одного з підземних переходів в центрі Сімферополя. Одна людина загинула і двоє постраждали.

    «За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault, 29-річний житель Сімферополя, рухаючись на значній швидкості не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем КІА, який після удару був відкинутий за межі проїжджої частини і впав в отвір підземного переходу, що знаходиться в районі перехрестя», - йдеться в повідомленні так званого МВС у Криму.

    Окрім цього, автомобіль Renault також зіткнувся з припаркованим автомобілем Opel. В результаті ДТП загинула пасажирка автомобіля Renault, а у водія зафіксовані переломи і пошкодження внутрішніх органів. Також медична допомога була потрібна водієві КІА. Постраждалі були передані бригаді швидкої допомоги, за їх життя борються медики. За фактом події розпочато перевірку.
    ДТП водій автомобіль
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