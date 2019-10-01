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    У центрі Києва зіткнулися лоб в лоб Hyundai і таксі (фото, відео)

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    Обидві машини сильно розбиті спереду - У центрі Києва зіткнулися лоб в лоб Hyundai і таксі (фото, відео)
    Обидві машини сильно розбиті спереду
    Фото: Інформатор

    Автомобілі не розминулися на перехресті

    У ніч на вівторок, 1 жовтня, на бульварі Шевченка в центрі Києва сталася ДТП за участю двох автомобілів: на перехресті з вулицею Терещенківською зіткнулися Hyundai і автомобіль служби таксі Bolt.

    Аварія сталася близько 1:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За даними таксиста, обидва автомобілі їхали на зелене світло. На перехресті водіям не вдалося впоратися з керуванням, і машини зіткнулися.

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    ДТП обійшлася без постраждалих.

    Обидві машини сильно розбиті спереду. У таксі відвалився бампер і частково випали деталі. У Hyundai також розбита лобова частина.

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    У центрі Києва зіткнулися лоб в лоб Hyundai і таксі (фото, відео)
    У центрі Києва зіткнулися лоб в лоб Hyundai і таксі (фото, відео)
    У центрі Києва зіткнулися лоб в лоб Hyundai і таксі (фото, відео)
    У центрі Києва зіткнулися лоб в лоб Hyundai і таксі (фото, відео)
    У центрі Києва зіткнулися лоб в лоб Hyundai і таксі (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Зазначимо, що на даному перехресті відсутні повторювачі сигналу світлофорів, що часто провокує ДТП.

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