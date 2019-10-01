У центрі Києва зіткнулися лоб в лоб Hyundai і таксі (фото, відео)
Обидві машини сильно розбиті спереду
Фото: Інформатор
Автомобілі не розминулися на перехресті
У ніч на вівторок, 1 жовтня, на бульварі Шевченка в центрі Києва сталася ДТП за участю двох автомобілів: на перехресті з вулицею Терещенківською зіткнулися Hyundai і автомобіль служби таксі Bolt.
Аварія сталася близько 1:20. Про це повідомляє Інформатор.
За даними таксиста, обидва автомобілі їхали на зелене світло. На перехресті водіям не вдалося впоратися з керуванням, і машини зіткнулися.
Читайте також
ДТП обійшлася без постраждалих.
Обидві машини сильно розбиті спереду. У таксі відвалився бампер і частково випали деталі. У Hyundai також розбита лобова частина.
Зазначимо, що на даному перехресті відсутні повторювачі сигналу світлофорів, що часто провокує ДТП.