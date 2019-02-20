В окупованому Сімферополі горів завод
-
Розсилка
Займання сталося на площі у 700 кв. м
Інформації про постраждалих не надходило
У окупованому Росією Сімферополі у середу спалахнула пожежа на заводі пластмас.
Про це повідомляє «Крим.Реалії».
Займання сталося на площі у 700 кв. м і поширилося на 1,2 тис. кв. м. За даними МНС Росії, загорілося відпрацьоване машинне масло, яке зберігалося в підвалі складського приміщення.
Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, у селищі міського типу Клевані Рівненського району ввечері 18 лютого горів торговий центр.