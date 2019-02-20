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    Події в Україні

    В окупованому Сімферополі горів завод

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    Займання сталося на площі у&nbsp;700 кв. м&nbsp; - В окупованому Сімферополі горів завод
    Займання сталося на площі у 700 кв. м 

    Інформації про постраждалих не надходило

    У окупованому Росією Сімферополі у середу спалахнула пожежа на заводі пластмас.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії».

    Займання сталося на площі у 700 кв. м і поширилося на 1,2 тис. кв. м. За даними МНС Росії, загорілося відпрацьоване машинне масло, яке зберігалося в підвалі складського приміщення.

    Інформації про постраждалих не надходило.

    Нагадаємо, у селищі міського типу Клевані Рівненського району ввечері 18 лютого горів торговий центр.

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