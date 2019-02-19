На Рівненщині горів торговий центр



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Пожежа у Клевані охопила значну площу

Експерти працюватимуть уже завидна, аби встановити причину загоряння

У селищі міського типу Клевані Рівненського району ввечері 18 лютого горів торговий центр.

Про це у Facebook повідомляє UA: Рівне.

«У Клевані горить торговий центр. На даний момент на місці працює три наших підрозділи, інформації про жертв чи постраждалих немає. Більше інформації ми надамо згодом», – повідомив Суспільному речник Служби порятунку області Дмитро Мельник.

Повідомлялося, що пожежа охопила значну площу.

Пізно ввечері понеділка пожежу було локалізовано, проводяться заходи щодо повної ліквідації, бійці ДСНС розбирають для цього деякі конструкції.

«На місці працює п'ять одиниць техніки ДСНС і понад 30 співробітників. Знову ж таки, на щастя, немає ні загиблих, ні травмованих. Пожежа охопила значну площу», – сказав Мельник.

Експерти працюватимуть уже завидна, аби встановити причину загоряння, адже вночі, коли і дим, і темно, це робити надзвичайно складно.

Нагадаємо, 17 лютого у Харкові невідомі підпалили два цехи фірми з виробництва і продажу комплектувальних для взуття і шкіргалантереї.