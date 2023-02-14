В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні станом на 9:10 оголошена масштабна повітряна тривога. Громадянам слід негайно пройти в укриття.

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У Білорусі пішла на зліт російська авіація. Окупанти підняли в небо свій розвідувальний літак та винищувач.

Нагадаємо, триває 356-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка - Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.