Мінус два ворожі винищувачі за добу – Генштаб

Мобілізація в РФ буксує, не вистачає не тільки людей, а й жетонів, аби їх трупи можна було ідентифікувати

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 14 лютого

Триває 356-а доба повномасштабної війни Росії проти України.

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За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка - Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 14 лютого.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Загроза завдання ударів російською федерацією залишається високою по всій території України. Водночас, наша система протиповітряної оборони постійно зміцнюється.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Зазнає значних втрат. Збройні Сили України вживають додаткових заходів для посилення оборони.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки російських військ. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Товстодубове, Вовківка, Білокопитове, Волфине і Басівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Вовчанськ і Дворічанське на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе і Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Іванівка, Спірне і Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ на Донеччині.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Серед них - Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка і Нікополь - Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку противник вчергове обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії цивільні об'єкти Херсона, а також Антонівку Херсонської області.

Російська мобілізація буксує

Щоб мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах противника розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. До того ж, анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі.

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У Москві розпочалась агітаційна робота щодо мобілізацї стосовно науковців. Зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту «Полюс», який є провідним науковим центром росії в галузі лазерних технологій, проведено роз’яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили два ворожих літаки – Су-24М та Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції РЕБ, а також склад боєприпасів російських окупантів.

Замість жетона – папірець

Через відсутність у окупантів металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, особовий склад підрозділів 20-ї армії, що діють у Луганській області, керівництво зобов’язало носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній. На цьому клаптику кожен російський окупант повинен зазначити інформацію про себе, особистий номер, тощо.