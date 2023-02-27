В Україні лунала масштабна повітряна тривога

Терміново пройдіть в укриття цивільного захисту

У багатьох областях України 27 лютого було оголошено повітряну тривогу. Станом на 09:13 тривогу скасовано. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожої авіації.

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Тривогу оголошено через зліт МіГ-31К ВПС РФ. МіГ-31К – носій гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал», яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.

Розпочалася 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.