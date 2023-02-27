Генштаб повідомив подробиці масованого обстрілу України

Розпочалася 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення

РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Протягом минулої доби росіяни завдали п’ять ракетних та 13 авіаційних ударів, два з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136» по цивільній інфраструктурі. Обидва дрони збито. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщинні та Донеччині. Є загиблі та пораненні мирні громадяни, знищені цивільні будинки та пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

Рівень загрози завдання росією ракетних ударів залишається високим по всій території України.

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Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Хрінівка та Катеринівка Чернігівської області; Гірки, Атинське, Стукалівка, Гиріне, Павлівка, Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Черовна Зоря, Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Купянськ Харківської області. Неподалік Попівки Сумської області та Червоної Зорі ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського, Площанки, Білогорівки, Спірного та Берестового. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у понад 25 населених пунктах. Серед них - Лиман Перший і Курилівка Харківської області та Новоселівське, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Спірне, Роздолівка і Федорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив без успіху наступальні дії поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, в тому числі: Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Біла Гора, Озарянівка, Ступочки, Залізне та Південе Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Авдіївки, Ласточкиного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледару та Времівки Донецької області.

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На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них - Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів і Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Качкарівка, Львове, Антонівка, Херсон, Комишани, Благовіщенське, Білозерка, Дніпровське та Берегове Херсонської області. А загалом, райони 27 населених пунктів.

Втрати й масове дизертирство росіян

Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, у районі Бахмутівки Донецької області, в період з 22 по 24 лютого, до медичних закладів доставлено до 30 тіл мертвих та 65 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

На тлі бойових успіхів ЗСУ у ворожих військах відзначається масове дезертирство. Зважаючи на це, російські заступники командирів з політичної роботи активно проводять роз’яснювальну роботу щодо запобігання дезертирству серед російських військовослужбовців. До окупантів намагаються довести статті кримінального кодексу щодо покарання.

Зокрема, всіх загарбників лякають, що російські військовослужбовці, які з 2017 року знаходяться в статусі тих, хто самовільно залишив військову частину, отримали покарання від чотирьох до 12 років позбавлення волі.

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Через побоювання деокупації українських територій, в населеному пункті Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна так звана «влада» готується до втечі на територію тимчасово окупованого Криму. Зокрема, з 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі, а з 24 лютого окупанти оголосили про так звану «евакуацію» всім охочим.

Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У той же час наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили склад боєприпасів та ворожу станцію подавлення супутникового зв’язку.