В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні станом на 12:12 оголошена масштабна повітряна тривога. О 12:35 тривогу було скасовано.

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Громадянам слід негайно пройти в укриття.

Нагадаємо, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.