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Ворогу не вистачає крові – Генштаб

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Ворогу не вистачає крові – Генштаб
Наші героїчні захисники  знищили російський вертоліт Ка-52
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 16 лютого

Триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. 

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах  понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 16 лютого.

Ворожі удари по Україні

Протягом доби противник завдав три ракетних та 18 авіаційних ударів. Окрім того, зафіксовано 52 обстріли  з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти  стріляли по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Висока ймовірність подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, в районах Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожого вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області та Гранів, Світличне, Стрілеча,  Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Крейдянка  на Харківщині. Окупанти завдали ударів силами армійської авіації з території рф по Наумівці на Сумщині та Гранову і Удах Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи   Гряниківку і Кучерівку Харківської області; Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку на Луганщині та Терни, Новоселівку, Спірне, Роздолівку і Степове Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Житлівки, Серебрянського лісництва та Білогорівки.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, серед них – Спірне, Виїмка, Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів яр, Ступочки, Предтечине та Курдюмівка.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 20 населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Микільське, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. Також, ворог завдав авіаційних ударів біля Кам’янки та Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль, Темирівка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське. Ворожі авіаудари зафіксовано неподалік Новополя та Малинівки.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Веселе, Львове, Іванівку, Токарівку, Тягинку, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також знищено російський вертоліт Ка-52.

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії  уразили 2 пункти управління ворога, 6 районів зосередження живої сили та 2 його склади боєприпасів.

Ворог хоче крові

В Сімферополі Автономної Республіки Крим місцевим «Центром крові» розпочато масовий збір крові у цивільних громадян і доставка крові з інших станцій переливання крові Автономної Республіки Крим. Також активно проводиться пропаганда в закладах та установах всіх форм власності щодо залучення до забору крові якомога більшої кількості людей через великі втрати та поранення російських окупантів на всіх напрямках бойових дій.  Відкриваються додаткові станції переливання крові в Ростовській, Бєлгородській та Воронезькій областях.

Теги: росія втрати Генштаб

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