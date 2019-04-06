В Україні очікується потепління до +20: прогноз погоди на 6 квітня
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Розсилка
У Києві сьогодні без опадів, температура становитиме від +12 до +17
Опади сьогодні можливі лише на Закарпатті
В Україні сьогодні, 6 квітня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Дощі, а подекуди грози, можливі лише на Закарпатті.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
«6 квітня мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах вдень дощі, подекуди грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.
Повітря у суботу прогріється до +12-17, на Закарпатті до +20.
У Києві сьогодні також без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с.Температура у столиці вдень становитиме від +12 до +17.
Нагадаємо, в Україні на вихідних погода сприятиме весняним толокам