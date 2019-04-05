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    Суспільство

    В Україні на вихідних погода сприятиме весняним толокам

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    Підуть нарешті нічні &laquo;нулі&raquo; та &laquo;мінуси&raquo;, квіти почнуть рости інтенсивніше, а кущики та дерева - розвиватися - В Україні на вихідних погода сприятиме весняним толокам
    Підуть нарешті нічні «нулі» та «мінуси», квіти почнуть рости інтенсивніше, а кущики та дерева - розвиватися

    Температура повітря вдень підніматиметься до +15+19 градусів

    В Україні на вихідних очікується суха і тепла погода, а температура повітря вдень підніметься до +15+19 градусів.  Про це написала на своїй сторінці у Facebook Наталка Діденко.

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    «Вихідними - усі на городньо-дачні простори!  У кого нема городу чи дачі - можна в парк чи на лавочку у двір. Ну, в крайньому випадку на балконі підставити носа сонцю. Бо 6 та 7 квітня погода обіцяє бути в Україні сонячною сухою та теплою», - закликала метеоролог.

    За її словами, підуть нарешті нічні «нулі» та «мінуси», квіти почнуть рости інтенсивніше, а кущики та дерева - розвиватися.

    «Вночі в Україні очікується +2+8 градусів, лише на Сході ще подекуди втримаються нижчі градуси.
    Протягом дня потепліє до +12+17 градусів, на Півдні та на Закарпатті до +19 градусів», - повідомила Діденко.

    І хоча, за її інформацією, південно-східний вітер ще може бути з поривами, «але ж весна».

    «У Києві 6 та 7 квітня, на Благовіщення, погода порадує. Сонце та +12+15 градусів, - прогнозує синоптик.

    При цьому Діденко нагадала, що на природу «краще прихопити з собою чорні кулькИ і влаштувати весняну толоку - позбирати на місцях відпочинку навколо себе сміття».
    «І приємне природі зробимо і самі зайвий раз понахиляємося для профілактики здоров`я. 
    Усім хороших аналізів та корисних приємних вихідних», - закликала Наталка Діденко.

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