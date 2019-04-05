В Україні на вихідних погода сприятиме весняним толокам



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Підуть нарешті нічні «нулі» та «мінуси», квіти почнуть рости інтенсивніше, а кущики та дерева - розвиватися

Температура повітря вдень підніматиметься до +15+19 градусів

В Україні на вихідних очікується суха і тепла погода, а температура повітря вдень підніметься до +15+19 градусів. Про це написала на своїй сторінці у Facebook Наталка Діденко.

«Вихідними - усі на городньо-дачні простори! У кого нема городу чи дачі - можна в парк чи на лавочку у двір. Ну, в крайньому випадку на балконі підставити носа сонцю. Бо 6 та 7 квітня погода обіцяє бути в Україні сонячною сухою та теплою», - закликала метеоролог.

За її словами, підуть нарешті нічні «нулі» та «мінуси», квіти почнуть рости інтенсивніше, а кущики та дерева - розвиватися.

«Вночі в Україні очікується +2+8 градусів, лише на Сході ще подекуди втримаються нижчі градуси.

Протягом дня потепліє до +12+17 градусів, на Півдні та на Закарпатті до +19 градусів», - повідомила Діденко.

І хоча, за її інформацією, південно-східний вітер ще може бути з поривами, «але ж весна».

«У Києві 6 та 7 квітня, на Благовіщення, погода порадує. Сонце та +12+15 градусів, - прогнозує синоптик.

При цьому Діденко нагадала, що на природу «краще прихопити з собою чорні кулькИ і влаштувати весняну толоку - позбирати на місцях відпочинку навколо себе сміття».

«І приємне природі зробимо і самі зайвий раз понахиляємося для профілактики здоров`я.

Усім хороших аналізів та корисних приємних вихідних», - закликала Наталка Діденко.