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В Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні станом на 8:10 оголошена повітряна тривога.  Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу балістики. Станом на 08:19 тривогу було скасовано.

До відома на Хмельниччині сьогодні зранку пролунали вибухи. 

Карта тривог мала такий вигляд:

В Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики фото 1

Триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: окупанти тривога

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