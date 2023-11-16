В Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні станом на 8:10 оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу балістики. Станом на 08:19 тривогу було скасовано.

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До відома на Хмельниччині сьогодні зранку пролунали вибухи.

Карта тривог мала такий вигляд:

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Триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.