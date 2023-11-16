На Хмельниччині лунають вибухи, працює ППО

Повітряну тривогу на Хмельниччині було оголошено о 6:30 ранку

Сьогодні зранку, 16 листопада, на Хмельниччині жителі області чули звуки вибухів. Спрацювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги», – написав Сергій Тюрін.

Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 6:30 ранку. У Хмельницькій ОВА повідомили, що вибухи чули в районі міста Старокостянтиніва. «Старокостянтинів – залишайтеся в укриттях!», – повідомили в ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на 8 ранку карта тривоu має такий вигляд:

Триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.

За добу загалом ворог завдав 8 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.