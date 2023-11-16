ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 16 листопада

Триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 16 листопада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ворожі удари по Україні

Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.

За добу загалом ворог завдав 8 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Авіаційних ударів зазнали: Красний Хутір Чернігівської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Кліщіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 160 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили сім атак.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито шість атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки та східніше Первомайського Донецької області, де українські воїни відбили 18 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 22 атаки ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Старомайорського Донецької області, де Силами оборони відбито шість атаки.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії біля Новодарівки Запорізької області, успіху не мав.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб протиповітряної оборони противника.