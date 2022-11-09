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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
Сирени виють в усіх областях України
фото з відкритих джерел

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Станом на 13:00 сирени завили у всіх областях України.

Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта) фото 1

Нагадаємо, триває 259-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.

Теги: Бахмут тривога укриття

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