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Білорусь створює на кордоні з Україною підрозділ операторів дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Білорусь створює на кордоні з Україною підрозділ операторів дронів
Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території республіки Білорусь
фото ілюстративне

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 9 листопада

Триває 259-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 листопада.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Противник продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби окупанти завдали 7 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території республіки Білорусь. За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади збройних сил республіки Білорусь як «братську» допомогу закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування.

У складі прикордонних військ республіки Білорусь створюються підрозділи операторів ударних БпЛА.

Правоохоронні органи республіки Білорусь посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або тих, що критикують владу чи так звану спеціальну військову операцію РФ в Україні.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Попівка Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Гоптівка, Дворічна, Землянки, Мілове та Стариця Харківської області;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Берестове, Крохмальне і Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка Луганської області та Терни і Ямполівка Донецької області;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне та Соледар Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нетайлове, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області;
  • на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Павлівка, Пречистівка та Шевченко Донецької області;
  • на Запорізькому напрямку – з різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Степове та Чарівне Запорізької області;
  • на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Нова Кам’янка та Білогірка Херсонської області.

Наші перемоги

За уточненою інформацією, підтверджено ураження підрозділів противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до півтори сотні окупантів.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

За минулу добу Сили оборони України на різних напрямках збили 5 БпЛА «Ланцет» та 4 – «Орлан». А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

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Теги: Україна ЗСУ війна Білорусь Генштаб окупанти росія

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