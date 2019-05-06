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    Події в Україні

    В Україні протягом минулого тижня у водоймах загинуло 14 людей

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    Під час надзвичайних подій на воді у результаті вжитих заходів врятовано 34 особи - В Україні протягом минулого тижня у водоймах загинуло 14 людей
    Під час надзвичайних подій на воді у результаті вжитих заходів врятовано 34 особи

    Загалом за минулий тиждень зареєстровано 1 319 надзвичайних подій

    В Україні протягом минулого тижня (з 29.04 по 05.05) у водоймах загинуло 14 людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

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    «Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 14 осіб Загалом за минулий тиждень зареєстровано 1 319 надзвичайних подій. В результаті вжитих заходів врятовано 34 особи», — йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що протягом минулого тижня (з 29.04 по 05.05) пожежі в Україні забрали життя 22 людей.

    Нагадаємо, на території України станом на 07:00 5 травня 2019 року відбулось 149 подій, з яких 125 — пожеж. Було врятовано 2 особи та 43 будівлі.

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