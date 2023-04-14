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В Україні вдруге за кілька днів стався землетрус (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні вдруге за кілька днів стався землетрус (мапа)
Епіцентр землетрусу розташований на відстані 6 км на схід від міста Іршава
фото з відкритих джерел

Підземні поштовхи магнітудою 3,4 зафіксували у Закарпатській області

В Україні сьогодні вранці, 14 квітня, стався відчутний землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як зазначається, підземні поштовхи магнітудою 3,4 зафіксували у Закарпатській області о 04:54. Епіцентр землетрусу розташований на відстані 6 км на схід від міста Іршава, на глибині 7 км.

«За класифікацією землетрус належить до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», – йдеться у повідомленні.

В Україні вдруге за кілька днів стався землетрус (мапа) фото 1

Як зазначається, останній землетрус з цього району був зареєстрований 5 квітня 2023 року з магнітудою 2,2.

Нагадаємо, 12 квітня, неподалік Яремча на Івано-Франківщині було зафіксовано землетрус магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера. Спеціалісти головного центру спеціального контролю зафіксували землетрус о 14:26. Епіцентр землетрусу був розташований за 10 км на захід від Яремча на глибині 6 км.

Також 3 квітня на півдні Камчатки (Росія) стався потужний землетрус магнітудою 6,9. У результаті землетрусу є пошкодження у деяких офісних центрах та педагогічному коледжі. У багатьох житлових будинках попадали меблі та техніка.

Теги: росія землетрус Україна

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