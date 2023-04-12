В Україні зафіксовано землетрус

Епіцентр землетрусу був розташований за 10 км на захід від Яремча на глибині 6 км

Сьогодні, 12 квітня, неподалік Яремча на Івано-Франківщині зафіксували землетрус магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера. Про це інформує головний центр спеціального контролю.

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Спеціалісти головного центру спеціального контролю зафіксували землетрус о 14:26. Епіцентр землетрусу був розташований за 10 км на захід від Яремча на глибині 6 км.

За класифікацією землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами. Останній землетрус з цього району був зареєстрований 22 грудня 2022 року у Надвірнянському районі з магнітудою 2,4 (за шкалою Ріхтера).

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Нагадаємо, 3 квітня на півдні Камчатки (Росія) стався потужний землетрус магнітудою 6,9. У результаті землетрусу є пошкодження у деяких офісних центрах та педагогічному коледжі. У багатьох житлових будинках попадали меблі та техніка.

До цього країни Центральної Азії сколихнув сильний землетрус. Стихійне лихо магнітудою 6,8 бала зафіксували у переважній частині Пакистану. Епіцентр землетрусу розташований на півночі Афганістану – там магнітуда становила 7,8 бала. Також поштовхи відчувалися в низці сусідніх країн: Туркменістані, Казахстані, Киргизстані, Узбекистані, Таджикистані, Китаї та Індії.