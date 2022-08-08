В Україні знову лунають сирени
Запуск ракет з акваторії Чорного моря
У деяких областях України вже вдруге за ранок лунає сигнал повітряної тривоги. Telegram-канали повідомляють про запуск ракет з акваторії Чорного моря та тимчасово окупованого Криму.
Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:
- Одеська;
- Вінницька;
- Черкаська;
- Миколаївська;
- Кіровоградська;
- Хмельницька;
- Волинська;
- Львівська;
- Рівненька;
- Івано-Франківська;
- Харківська;
- Київська;
- Житомирська;
- Закарпатська;
- Чернівецька;
- Тернопільська;
- Луганська.
Нагадаємо, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.
У неділю, 7 серпня, ввечері окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.
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