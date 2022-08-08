В Україні знову лунають сирени

Запуск ракет з акваторії Чорного моря

У деяких областях України вже вдруге за ранок лунає сигнал повітряної тривоги. Telegram-канали повідомляють про запуск ракет з акваторії Чорного моря та тимчасово окупованого Криму.

Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:

Одеська;

Вінницька;

Черкаська;

Миколаївська;

Кіровоградська;

Хмельницька;

Волинська;

Львівська;

Рівненька;

Івано-Франківська;

Харківська;

Київська;

Житомирська;

Закарпатська;

Чернівецька;

Тернопільська;

Луганська.

Нагадаємо, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

У неділю, 7 серпня, ввечері окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.