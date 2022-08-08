Головна Новини
search button user button menu button

ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
Українські захисники дають відсіч окупантам
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 8 серпня

Триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 8 серпня.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках у положенні та діях противника без суттєвих змін. Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золочів, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Кутузівка, Старий Салтів, Чугуїв та Асіївка. Завдав авіаційних ударів неподалік Гусарівки та Верхнього Салтова. Активно вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Сулигівки, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки та Долини. Завдав авіаударів біля Залиману.

Донецький напрямок

На Краматорському напрямку зафіксовано ворожі обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краматорська, Сіверська, Серебрянки, Григорівки та Спірного. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки.

З метою покращення тактичного положення противник вів наступальний бій в районі Верхньокам’янського. Вже традиційно зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Часів Яр, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Білогорівка та Бахмутське. Задіяв авіацію неподалік Бахмута, Яковлівки та Зайцевого.

Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка.

Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Авдіївки, Пісків, Невельського, Красногорівки та Курахового. Окупанти завдали авіаударів біля Нью-Йорка, Красногорівки, Мар’їнки та Юр’ївки.

Ворог вів наступальні дії у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новомихайлівка, Костянтинівка, Шевченко, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Времівка, Новосілка, Білогір’я, Степове і Полтавка. Задіяв авіацію для ударів поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Володимирівки та Новосілки. Вів наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Шевченко. Українські воїни зустріли окупантів точним вогнем та відкинули назад.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника продовжують зосереджуватися на утриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ. Ворог активно веде розвідку БпЛА. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгиного, Новогригорівки та Андріївки.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання противника продовжує виконувати визначені завдання. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах і елементах інфраструктури на всій території України.

Українські воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін у оперативній обстановці.

Як повідомлялося, ЗСУ завдали три удари по скупченню ворожого озброєння і техніки та опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Бериславському.

 

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Донеччина Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти ракетами обстріляли Вінничину
Окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині. Є постраждалі
Вчора, 23:35
Рашисти в Ізюмі використовують цивільних як живий щит
Окупанти заблокували місцевих жителів в Ізюмі, щоб викристати їх як живий щит, – мерія
Сьогодні, 01:58
«Референдум» проводитимуть озброєні рашисти
Окупанти можуть перетворити «референдуми» на збір розвідданих – ISW
Сьогодні, 06:43

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Банкова заявила, що Росія хоче заморозити війну на пів року: навіщо це
44K
Кремль визнав, що окупанти грабують українців
41K
Чубайса виписали. Стало відомо, куди він подався після лікарні
40K
Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
25K
Ліван передумав приймати українську кукурудзу, що першою вирвалась з Одеси?
25K
Теракт в Оленівці. Червоний Хрест пояснив, чому грає за правилами Росії

Новини

ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
6 серпня, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
6 серпня, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
6 серпня, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
6 серпня, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
5 серпня, 17:04

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту